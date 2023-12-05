Hatay’da hırsızlık ve cinsel istismar şüphelisi 3 kişi tutuklandı | Video 05.12.2023 | 15:05 Hatay’da hırsızlık ve cinsel istismar suçlarından aranan 3 şüpheli tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada Dörtyol Sanayi Mahallesinde meydana gelen evden hırsızlık, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan aranan A.E.A. ile çocuğun cinsel istismarı suçundan aranan H.D. ve İskenderun Barbaros Mahallesinde meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisi G.Ç. yakalandı.Emniyete götürülen 3 şüpheli şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.