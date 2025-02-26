Video Yaşam Havai fişekle çöp kamyonunu yaktılar | Video
Havai fişekle çöp kamyonunu yaktılar | Video

Havai fişekle çöp kamyonunu yaktılar | Video

26.02.2025 | 08:33

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir grup tarafından düzenlenen izinsiz gösterilerde atılan havai fişeğin isabet ettiği çöp toplama kamyonu küle döndü.

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DEM Partili Van Büyükşehir Belediyesi Başkanı Abdullah Zeydan, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında 11 Şubat Salı günü Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde, "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmeye teşebbüs" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. 15 Şubat 2024 tarihinde görevden alınan Zeydan'ın yerine İçişleri Bakanlığı tarafından Vali Ozan Balcı görevlendirildi. Kayyum atanmasının ardından bir grup tarafından düzenlenen izinsiz gösterilerde atılan havai fişeklerden birçoğu çöp kamyonuna isabet etti. Alevlerin kısa sürede büyümesiyle birlikte çöp kamyonu tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı İpekyolu Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

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