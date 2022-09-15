Havalimanında kaçakçılığa geçit yok! Bir ayda 26 milyon TL’lik kaçak eşya ele geçirildi | Video

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarda son bir ayda cep telefonundan elektronik sigaraya, kol saatlerinden kozmetik ürünlere kadar piyasa değeri toplam 26 Milyon TL olan kaçak eşya ele geçirildi. Kaçak eşyalarla ilgili 17 kişi hakkında işlem yapılırken anayol kontrol noktasında yapılan uygulamalarda ise 4 adet kuru sıkı tabanca ile 1 adet av tüfeği bulundu.

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Polis ekiplerinin son bir ay boyunca yaptığı çalışmalarda 8 bin 532 paket elektronik sigara filtresi, 62 adet elektronik sigara cihazı, 110 paket nargile tütünü, 87 adet cep telefonu, 5 adet kol saati, 700 adet akıllı saat, 4 adet kürk, 4 adet kol çantası ve 163 parça kozmetik ürüne el konuldu. Ekiplerin yaptığı denetimler kapsamında Türkiye'den çıkışı Sağlık Bakanlığı'nın iznine tabi çok sayıda tıbbi malzemeler de dikkat çekti.

PİYASA DEĞERİ 26 MİLYON

Polis ekiplerin yaptığı denetimler sonucunda piyasa değeri toplam 26 milyon TL kaça eşyaya konulurken 1'i Türk vatandaşı olmak üzere toplam 17 kişi hakkında işlem yapıldı. Yabancı uyruklu kişiler ise sınır dışı işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

4 KURU SIKI TABANCA VE AV TÜFEĞİ ELE GEÇİRİLDİ

Bu arada anayol kontrol noktasında yapılan uygulamalarda ise belgesi olmayan 4 adet kuru sıkı tabanca ve 1 adet av tüfeği de bulundu.