Havaya ateş açan çocuk gözaltına alındı | Video
Çorum'da etrafa silahla ateş açan çocuk şahıs polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:30
Havaya ateş açan çocuk gözaltına alındı | Video 24.11.2023 | 08:43
01:35
Özel düzeneklerle apartman dairesini esrar bahçesine çevirmişler | Video 24.11.2023 | 08:44
01:07
Gecenin karanlığını trafo patlaması böyle aydınlattı | Video 24.11.2023 | 08:44
04:14
Esra Erol'da bir mucize daha gerçek oldu! Canlı yayında gözyaşları sel oldu! 23.11.2023 | 21:19
00:59
Batan geminin son yardım çağrısı ortaya çıktı | Video 23.11.2023 | 16:39
02:08
Kameraya yansıyan kaza sonrası mahalleli isyan etti | Video 23.11.2023 | 16:30
01:17
Ankara'da gelin, kaynanasının boğazını keserek öldürdü | Video 23.11.2023 | 16:30
03:17
Narkogüç-37 operasyonundan nefes kesen görüntüler | Video 23.11.2023 | 14:09
02:46
Ucuz otomobil aldığını düşünen vatandaşı esnafın dikkati kurtardı | Video 23.11.2023 | 14:09
00:42
10:13
Ankara'daki komşu katliamında kan donduran detaylar | Video 23.11.2023 | 12:27
02:12
Kasadaki 22 bin lirayı böyle gasp etti | Video 23.11.2023 | 12:27
00:30
02:05
Bozuk para bahanesiyle kasiyerleri böyle dolandırdı | Video 23.11.2023 | 12:27
00:41
Eski patronuna kızdı, keserle iş yerinin camlarını kırdı | Video 23.11.2023 | 12:27
00:18
Gözaltına alınan Banu Parlak adliyeye sevk edildi | Video 23.11.2023 | 11:27
02:29
Cihangir’de dövmeci kıza kapkaç kamerada | Video 23.11.2023 | 11:03
00:51
FETÖ’cü Mehmet Kamış İstanbul'a sevk edildi | Video 23.11.2023 | 08:54
02:12
Erzincan'da domuz sürüsü böyle görüntülendi | Video 23.11.2023 | 08:54
03:04
Şişli’de sürücü dehşeti! Patlak lastikle refüje çıkarak takla attı | Video 23.11.2023 | 08:54