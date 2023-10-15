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Hayatını kaybeden gençlerden geriye doğum günü videosu kaldı | Video

Hayatını kaybeden gençlerden geriye doğum günü videosu kaldı | Video

15.10.2023 | 10:38

Bursa’da gece saatlerinde 3 kişinin hayatını kaybettiği 1 kişinin ağır yaralandığı kazadan geriye sosyal medya hesaplarından saatler öncesi doğum günü eğlencesi videosu kaldı.

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Kaza, Kestel ilçesi Ankara Yolu Caddesi Barakfaki Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 AFT 818 plakalı otomobil sürücüsü Adem Duran, direksiyon hakimiyetini kaybedince beton aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilde bulunan Adem Duran, Eda Nur Baykay, Sıla Çelik ile Sinan Karakuş araçta sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarılan Eda Nur Baykay, Sıla Çelik ve Sinan Karakuş'un hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü Adem Duran ise ağır yaralı olarak Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayatını kaybedenlerin kesin ölümünün belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, sürücü Adem Duran'ın hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

4 arkadaşın Eda Nur Baykay'ın doğum gününü kutlamak için buluştukları o anları sosyal medyadan paylaştıkları görüntüler ortaya çıktı.

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