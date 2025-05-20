Her evde bulunan bu çiçek zehir saçıyor! Genç kadın ölümden döndü | Video

Evlerimizin vazgeçilmezi çiçekler, ortama hoş bir hava katarken bazı kişiler için bir hobi olarak vazgeçilmez. Ancak bu zararsız görünen bitkilerin bazıları aslında ölüme bile götürebilecek çok ciddi zehirler içeriyor. Son olarak sosyal medyada başına gelenleri anlatan genç bir kadın, durumun ciddiyetini gözler önüne serdi.