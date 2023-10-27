"Hesabınızı hackerlar ele geçirdi" yalanıyla 930 bin TL dolandırdılar | Video
Maltepe'de 61 yaşındaki vatandaşı telefonla arayarak banka hesaplarının hackerlar tarafından ele geçirildiğini söyleyen ve bu sayede vatandaşın 930 bin lirayı kendi hesaplarına aktarmasını sağlayarak dolandıran 3 şüpheli paralarla altın satın aldı. Polis tarafından yakalanan şüpheliler tutuklandı.
Dolandırıcılık Büro Amirliği paraların havale edildiği hesapları takibe aldı. Kısa süre içinde kimlikleri tespit edilen şüphelilerin bankadan çektikleri paralarla kuyumcudan altın aldıkları tespit edildi. Bunun üzerine yapılan operasyonla olayın şüphelileri, 2 suç kaydı olan Furkan A.(23), Abdülyasin G.(20) ve 1 suç kaydı olan İsmail Y.A.(22) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Şüphelilerden birinin çaldıkları paralar ile kuyumcudan altın satın aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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