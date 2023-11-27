Video Yaşam Hopa'da fırtına nedeniyle kuru yük gemisi karaya oturdu! Kurtarma anları kamerada | Video
Hopa'da fırtına nedeniyle kuru yük gemisi karaya oturdu! Kurtarma anları kamerada | Video

Hopa'da fırtına nedeniyle kuru yük gemisi karaya oturdu! Kurtarma anları kamerada | Video

27.11.2023 | 12:08

Artvin'in Hopa ilçesinde kuru yük gemisi karaya oturdu! Canlı yayında kurtarma anları kamerada...

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