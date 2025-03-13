Horoz dövüştürenlere baskın: 14 şahıs yakalandı | Video
Mersin'in Tarsus ilçesinde horoz dövüştüren 14 şüpheli gözaltına alındı, toplam 130 bin 481 TL idari para cezası kesildi.
Horoz dövüştürenlerle ilgili adli soruşturma sürüyor.
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