Horoz dövüştürenlere baskın: 14 şahıs yakalandı | Video 13.03.2025 | 12:52 Mersin'in Tarsus ilçesinde horoz dövüştüren 14 şüpheli gözaltına alındı, toplam 130 bin 481 TL idari para cezası kesildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tek katlı bir binada horoz dövüşü yapıldığını tespit etti. Binaya polisin baskın yaptığı anda horoz dövüşlerini izleyenler kaçmaya çalıştı. 14 şüpheliyi gözaltına alan emniyet ekipleri ayrıca dövüştürülen ve bu nedenle bir çok yarası olan 4 horoza el koydu. Adres sahibi İ.Y. ile birlikte 14 şahsa kumar oynama kabahatinden toplam 130 bin 481 TL idari para cezası uygulanırken, 4 horoz Tarsus Hayvanat Bahçesine teslim edildi.Horoz dövüştürenlerle ilgili adli soruşturma sürüyor.