HSK’da dehşet! Başmüfettiş mescitte boğazından bıçaklandı | VİDEOHABER

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nda korkunç bir olay yaşandı. Yemekhanede bulaşıkçı olarak çalışan Berat C. yemekten sonra bahçeye çıkan HSK müfettişi Mehmet Aslan’ı boğazından bıçakladı. Müfettiş Mehmet Aslan’ın Elazığ Keban’da bir dönem Başsavcılık yaptığı, zanlının da aynı adliyede o dönem mübaşir olarak çalıştığı öğrenildi.