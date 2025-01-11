Hurda deposunda yangın: Simsiyah dumanlar gökyüzünü kapladı | Video 11.01.2025 | 14:51 Samsun’un Vezirköprü ilçesinde bir hurda deposunda çıkan yangında simsiyah dumanlar gökyüzünü kapladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın, Vezirköprü ilçesi Yenimahalle'de bulunan hurda deposunda saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürece depoyu sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışması başlatıldı.