Video Yaşam Husumetli 2 aile arasında silahlı kavga kamerada: 1'i çocuk 2 ağır yaralı | Video
Husumetli 2 aile arasında silahlı kavga kamerada: 1'i çocuk 2 ağır yaralı | Video

Husumetli 2 aile arasında silahlı kavga kamerada: 1'i çocuk 2 ağır yaralı | Video

09.12.2024 | 14:53

Gaziantep'in Nizip ilçesinde husumetli 2 aile arasındaki silahlı meydan kavgasında bir kadın ve çocuk ağır yaralandı. Kavga anları güvenlik kamerasına yansırken olay sırasında panik anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, Nizip ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden husumetli olan 2 aile arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında taraflar birbirlerine silah, sopa, tekme ve tokatlarla saldırdı. Olay sırasında ateşlenen silahlardan çıkan kurşunların hedefi olan 11 yaşındaki Eyüp N. ile Şahibe Z. ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların 2'sinin de durumunun kritik olduğu öğrenildi.

KAVGA VE PANİK ANLARI SANİYE SANİYE KAMERADA
Bir kadın ve çocuğu ağır yaralanmasıyla sonuçlanan husumetli 2 aile arasındaki silahlı meydan kavgası ise güvenlik kamerası ile cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 2 tarafın da birbirine silah, sopa ve tekme-tokatla acımasız saldırma anları yer aldı. Görüntülerde yaşanan panik ve çevredeki vatandaşların, "Çocuk vuruldu, çocuk kafadan vuruldu, çabuk polisi arayın" söylemleri ise dikkat çekti. Olay sonrası polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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