Husumetli aileler birbirine girdi: 5 yaralı, 15 gözaltı | Video
Adıyaman’da husumetli oldukları öğrenilen iki aile arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı. Olaylar sonrası bölgede jandarma ekiplerince yoğun güvenlik önlemi alındı.
Öte yandan hastaneye gelerek kavga eden olayın taraflarından yaklaşık 15 kişi ise gözaltına alındı.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
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