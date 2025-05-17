Husumetlisine pusu kurup 5 el ateş etti! | Video
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde sabah saatlerinde evine dönen adam silahlı saldırıya uğradı. Şüpheli yaya olarak olay yerinden kaçarken, bacağından yaralanan şahıs ise hastaneye kaldırıldı.
Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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