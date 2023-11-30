Video Yaşam İETT durağında bekleyen eski dünürüne kurşun yağdırdı | Video
İETT durağında bekleyen eski dünürüne kurşun yağdırdı | Video

İETT durağında bekleyen eski dünürüne kurşun yağdırdı | Video

30.11.2023 | 09:03

Arnavutköy’de 2021 yılında kayıp ihbarı yapıldıktan kısa süre sonra kuyuda cansız bedenine ulaşılan Aykut Avşar’ın ölümüyle ilgili dini nikahlı eşi ve babası birbirini suçlamıştı. İki aile arasında uzun süredir devam eden tartışmalar neticesinde, dün gece saatlerinde İETT durağında kızı Bahar Gülerce’yi bekleyen Ayten Gülerce eski dünürü Zeki Avşar’ın silahlı saldırısına uğradı. Korkunç saldırı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Dünürü tarafından saldırıya uğrayan Ayten Gülerce’nin yaşam mücadelesi devam ediyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy Hicret Mahallesi'nde gerçekleşti. 2021 yılında dini nikahlı eşinin kayıp başvurusunun ardından bir kuyuda cansız bedenine ulaşılan Aykut Avşar'ın ölümü ile ilgili dini nikahlı eşi kayınbabasını suçlarken, ölen kişinin babası da gelinini suçladı. Sır dolu soruşturma devam ederken taraflar televizyon programlarına çıkarak yüzleşti. Olayın ardından husumetleri devam eden taraflar Aykut Avşar'ın ölüm yıl dönümünde tekrar karşı karşıya geldi. Aykut Avşar'ın babası Zeki Avşar akşam saatlerinde işten gelecek olan kızını bekleyen Ayten Gülerce'ye beklediği İETT durağında kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefinde olan kadın yoldan geçen bir minibüs ile Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı kadının yaşam mücadelesinin devam ettiği öğrenildi.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASI TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ
Kan dolduran saldırı olay yerinde bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde Zeki Avşar'ın durakta bekleyen Ayten Gülerce'nin önüne geldiği ve kısa süre sonra arkasında sakladığı silahı kadına doğrultarak 2 el ateşlediği görüldü. Saldırı sonrasında Avşar olay yerinden koşarak uzaklaşırken yere yığılan Gülerce vatandaşların yardımıyla yolda geçen bir minibüs ile hastaneye kaldırıldı.

ANNESİNİN YANINA GELDİĞİ ESNADA SALDIRIYI ÖĞRENDİ
Kendisini durakta bekleyen annesinin yanına gelmek için durağa doğru yaklaşan Bahar Gülerce saldırıyı öğrendiği esnada panik halinde hastaneye koştu. Bahar Gülerce'nin saldırıyı öğrendikten sonra telefonda konuştuğu anlar da güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

YAŞAM MÜCADELESİ DEVAM EDERKEN, SALDIRGAN ARANIYOR
Saldırı sonrasında bir vatandaşın aracı ile hastaneye kaldırılan Ayten Gülerce'nin hastanedeki yaşam mücadelesi devam ederken saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden hızla uzaklaşan Zeki Avşar polis tarafından her yerde aranıyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ankara’da market çalışanına satırlı saldırı kamerada | Video 01:02
Ankara'da market çalışanına satırlı saldırı kamerada | Video 30.11.2023 | 09:56
İETT durağında bekleyen eski dünürüne kurşun yağdırdı | Video 06:32
İETT durağında bekleyen eski dünürüne kurşun yağdırdı | Video 30.11.2023 | 09:03
Çocuklara ilaç vererek cinsel istismarda bulunan FETÖ’cü profesör kan dondurdu | Video 02:19
Çocuklara ilaç vererek cinsel istismarda bulunan FETÖ’cü profesör kan dondurdu | Video 30.11.2023 | 09:02
İzmir’de kalabalığın ortasında silahlı saldırı kamerada | Video 00:51
İzmir'de kalabalığın ortasında silahlı saldırı kamerada | Video 30.11.2023 | 09:03
İstanbul’da yağmur etkisini sürdürdü, su baskınları yaşandı | Video 03:11
İstanbul'da yağmur etkisini sürdürdü, su baskınları yaşandı | Video 30.11.2023 | 09:03
Fatih’te metruk bir binada kısmi çökme meydana geldi 02:06
Fatih'te metruk bir binada kısmi çökme meydana geldi 30.11.2023 | 00:05
Off-road pilotları terörden temizlenen Gabar Dağı’nda Türk bayrağı açtı 04:54
Off-road pilotları terörden temizlenen Gabar Dağı'nda Türk bayrağı açtı 29.11.2023 | 21:35
Aşırı yağış nedeniyle asma köprü böyle çöktü 01:42
Aşırı yağış nedeniyle asma köprü böyle çöktü 29.11.2023 | 21:14
Silivri’de göle dönen sokaklar böyle görüntülendi | Video 02:50
Silivri’de göle dönen sokaklar böyle görüntülendi | Video 29.11.2023 | 16:30
İstanbul’da sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı | Video 02:09
İstanbul’da sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı | Video 29.11.2023 | 16:05
Lüks otomobilin bagajına oturup 65 inç ekran televizyonu böyle taşıdı | Video 00:18
Lüks otomobilin bagajına oturup 65 inç ekran televizyonu böyle taşıdı | Video 29.11.2023 | 15:03
İstanbul’da fırtına ve şiddetli yağışın bilançosu: 1 ölü | Video 02:35
İstanbul'da fırtına ve şiddetli yağışın bilançosu: 1 ölü | Video 29.11.2023 | 15:03
Kağıthane’de Çağlayan Alt Geçidi’ni su bastı | Video 01:19
Kağıthane'de Çağlayan Alt Geçidi'ni su bastı | Video 29.11.2023 | 15:03
Kargo çalışanları dehşet saçtı! Müşterinin iş yerini basarak camı çerçeveyi indirdiler | Video 05:22
Kargo çalışanları dehşet saçtı! Müşterinin iş yerini basarak camı çerçeveyi indirdiler | Video 29.11.2023 | 15:02
Kargo dolandırıcıları yakayı ele verdi: 11 gözaltı | Video 02:29
Kargo dolandırıcıları yakayı ele verdi: 11 gözaltı | Video 29.11.2023 | 15:41
Depremzede Abdulkadir protez bacağına kavuştu | Video 05:31
Depremzede Abdulkadir protez bacağına kavuştu | Video 29.11.2023 | 14:19
Bakanlık ve MİT operasyonuyla Hatay’da 1,2 ton uyuşturucu hap ele geçirildi | Video 01:20
Bakanlık ve MİT operasyonuyla Hatay'da 1,2 ton uyuşturucu hap ele geçirildi | Video 29.11.2023 | 15:33
Şiddet gördüğü kocasını öldüren Damla Kutulu’ya verilen 15 yıl hapis cezası onandı | Video 00:49
Şiddet gördüğü kocasını öldüren Damla Kutulu'ya verilen 15 yıl hapis cezası onandı | Video 29.11.2023 | 15:04
İstanbul’da fırtına ve şiddetli yağışın bilançosu: 1 ölü | Video 02:35
İstanbul'da fırtına ve şiddetli yağışın bilançosu: 1 ölü | Video 29.11.2023 | 15:03
Havyarı 2 milyon liraya kadar çıkan balık, şekli ve büyüklüğü ile şaşırttı | Video 00:48
Havyarı 2 milyon liraya kadar çıkan balık, şekli ve büyüklüğü ile şaşırttı | Video 29.11.2023 | 14:18

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA