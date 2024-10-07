İETT otobüsü kuralları hiçe saydı, emniyet şeridinden böyle ilerledi | Video
İstanbul’da bir İETT obüsü şoförünün kurallara uymayarak emniyet şeridinden ilerledi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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