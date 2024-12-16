İETT otobüsünde kavga kamerada: "Dursaydın seni öldürecektim” diyerek tehditler savurdu | Video
İstanbul’un Başakşehir ilçesinde İETT otobüsünde şoförle bir kişi arasında bilinmeyenle bir nedenle kavga çıktı. Şoförün tekmesiyle dışarı çıkan şahıs, "Dursaydın seni öldürecektim” şeklinde bağırırken; o anlar kameraya yansıdı.
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