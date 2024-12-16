Video Yaşam İETT otobüsünde kavga kamerada: "Dursaydın seni öldürecektim” diyerek tehditler savurdu | Video
İETT otobüsünde kavga kamerada:

İETT otobüsünde kavga kamerada: "Dursaydın seni öldürecektim” diyerek tehditler savurdu | Video

16.12.2024 | 15:01

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde İETT otobüsünde şoförle bir kişi arasında bilinmeyenle bir nedenle kavga çıktı. Şoförün tekmesiyle dışarı çıkan şahıs, "Dursaydın seni öldürecektim” şeklinde bağırırken; o anlar kameraya yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, dün Başakşehir'de 78F isimli Kayaşehir - Metrokent seferini yapan İETT otobüsünde gerçekleşti. İddiaya göre bir kişi, seyir halindeki İETT şoföründen durmasını istedi ancak araç durmayarak yoluna devam etti. Bir müddet sonra aracın önünü keserek durduran şahıs, şoföre saldırmaya başladı. İkili bir müddet kavga ettikten sonra şoförün tekmesiyle araçtan inen şahıs, "Dursaydın seni öldürecektim" şeklinde küfür ve tehditler savurarak oradan uzaklaştı. Yaşanılanlar cep telefonu kamerasına yansırken kamerada bazı vatandaşların araçta çocuklar var diyerek korku dolu anlar yaşadığı görüldü.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İETT otobüsünde kavga kamerada: Dursaydın seni öldürecektim diyerek tehditler savurdu | Video 00:35
İETT otobüsünde kavga kamerada: "Dursaydın seni öldürecektim” diyerek tehditler savurdu | Video 16.12.2024 | 15:01
Esenyurt taksici ile kadın yolcu arasında ilginç diyalog | Video 01:52
Esenyurt taksici ile kadın yolcu arasında ilginç diyalog | Video 16.12.2024 | 14:54
Ev alma ümidiyle biriktirdiği 1 milyon 600 bin lirası ’Sazan sarmalı’ ile gitti | Video 08:06
Ev alma ümidiyle biriktirdiği 1 milyon 600 bin lirası 'Sazan sarmalı' ile gitti | Video 16.12.2024 | 14:39
Beşiktaş’ta İETT otobüsünün kadına çarptığı anlar kamerada | Video 02:02
Beşiktaş’ta İETT otobüsünün kadına çarptığı anlar kamerada | Video 16.12.2024 | 12:48
Alışveriş merkezine geldiler, trafikten dolayı kontak kapattılar | Video 00:28
Alışveriş merkezine geldiler, trafikten dolayı kontak kapattılar | Video 16.12.2024 | 12:30
İşten çıkarıldığı öne sürülen vatman, silahla metro komuta merkezini bastı | Video 00:48
İşten çıkarıldığı öne sürülen vatman, silahla metro komuta merkezini bastı | Video 16.12.2024 | 12:30
Borsa dersi vaadiyle hisse senedi aldırdı; ’Hoşçakalın’ coiniyle kayıplara karıştı | Video 04:55
Borsa dersi vaadiyle hisse senedi aldırdı; 'Hoşçakalın' coiniyle kayıplara karıştı | Video 16.12.2024 | 12:30
Tüfekle karnından vurulan Halilcan öldü; evdeki 3 arkadaşı gözaltına alındı | Video 03:37
Tüfekle karnından vurulan Halilcan öldü; evdeki 3 arkadaşı gözaltına alındı | Video 16.12.2024 | 11:25
Haraç vermeyen esnafı tehdit edip, iş yerine ateş açtı | Video 00:56
Haraç vermeyen esnafı tehdit edip, iş yerine ateş açtı | Video 16.12.2024 | 11:20
Eski sevgilisine falçatayla saldırıp, kendi boğazını kesti | Video 02:42
Eski sevgilisine falçatayla saldırıp, kendi boğazını kesti | Video 16.12.2024 | 11:20
FETÖ’den aranan meslekten ihraç emniyet müdürü yakalandı | Video 00:45
FETÖ'den aranan meslekten ihraç emniyet müdürü yakalandı | Video 16.12.2024 | 10:44
Arkadaşlarının haber alamadığı genç kız evinde baygın bulundu | Video 03:24
Arkadaşlarının haber alamadığı genç kız evinde baygın bulundu | Video 16.12.2024 | 10:35
Erzincan’da iki sürücü arasında yol verme kavgası kamerada | Video 01:03
Erzincan’da iki sürücü arasında yol verme kavgası kamerada | Video 16.12.2024 | 10:34
Kars, Antarktika’ya döndü! Hava sıcaklığı -18 dereceyi gördü | Video 04:18
Kars, Antarktika'ya döndü! Hava sıcaklığı -18 dereceyi gördü | Video 16.12.2024 | 10:04
Kış uykusuna yatmayan ayı ailesi fotoğrafçıya poz verdi | Video 07:11
Kış uykusuna yatmayan ayı ailesi fotoğrafçıya poz verdi | Video 16.12.2024 | 10:04
81 ilde Çengel-11 operasyonları: 40 bin 388 litre sahte alkol ele geçirildi | Video 00:41
81 ilde "Çengel-11" operasyonları: 40 bin 388 litre sahte alkol ele geçirildi | Video 16.12.2024 | 08:42
Arkadaşına intihar edeceğini söyleyen genç, aracıyla tıra çarparak hayatını kaybetti | Video 02:30
Arkadaşına intihar edeceğini söyleyen genç, aracıyla tıra çarparak hayatını kaybetti | Video 16.12.2024 | 08:42
Çoban Tiktok’a daldı, keçiler mahsur kaldı | Video 01:51
Çoban Tiktok'a daldı, keçiler mahsur kaldı | Video 15.12.2024 | 16:40
Beyoğlu’nda İETT otobüsünün çarptığı çocuk hayatını kaybetti | Video 01:23
Beyoğlu'nda İETT otobüsünün çarptığı çocuk hayatını kaybetti | Video 15.12.2024 | 16:40
Kasiyerle tartıştı, bıçakla iş yerini basıp 2 kişiyi yaraladı | Video 04:56
Kasiyerle tartıştı, bıçakla iş yerini basıp 2 kişiyi yaraladı | Video 15.12.2024 | 15:35

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA