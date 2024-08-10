Iğdır’da 4 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada | Video
Iğdır merkezde meydana gelen ve 4 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Çarpma sonucu 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası devrilen araçtan dumanlar çıkarken vatandaşlar kaza yapan araçların yardımına koştu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçlardan sıkışan ve kurtarılan 4 yaralı Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan 4 araç çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Bir süre trafiğe kapanan yol yeniden trafiğe açılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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