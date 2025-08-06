Video Yaşam Iğdır'da insan ticareti ve fuhuş operasyonu: 7 tutuklama | Video
Iğdır'da insan ticareti ve fuhuş operasyonu: 7 tutuklama | Video

Iğdır'da insan ticareti ve fuhuş operasyonu: 7 tutuklama | Video

06.08.2025 | 10:12

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "İnsan Ticareti, Fuhşa Teşvik ve Aracılık veya Zorlama" suçlarına yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.

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Iğdır'da "İnsan Ticareti, Fuhşa Teşvik ve Aracılık veya Zorlama" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında insan ticareti ve fuhşa aracılık ettiği tespit edilen şahıslara yönelik olarak düzenlenen operasyonda, aralarında eğlence mekanı sahiplerinin de bulunduğu toplam 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait 14 farklı adres ve insan ticareti ile fuhuş faaliyetlerinin yürütüldüğü belirlenen 4 alkollü eğlence mekanında eş zamanlı arama yapıldı. Yapılan aramalarda 14 şüpheli gözaltına alındı, 5 litre sahte alkol ele geçirildi. Çok sayıda dijital materyale el konuldu. Tehdit ve zorla çalıştırıldığı tespit edilen 32 yabancı uyruklu kadın, sınır dışı işlemleri için Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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