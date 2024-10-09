İkbal Uzuner'i katleden Semih Çelik’in annesi ilk kez atv Haber’e konuştu | Video 09.10.2024 | 09:37 Türkiye'nin günlerdir konuştuğu vahşette katil Semih Çelik'in annesi ilk kez atv Haber'e konuştu. O kan donduran vahşetin dakikalar öncesinde oğluyla telefonda konuştuğunu anlattı anne. Surlarda vahşice katledilen İkbal'in ailesini defalarca uyardığını söyledi. Annenin anlattıkları aslında cinayetlerin göz göre göre nasıl geldiğini tüyler ürpertici detaylarıyla bize gösteriyor. Anne Çelik şöyle konuştu: “Herkes bize kızıyor ya, ben çocuğumun böyle bir şey yapmasını, kendine yapsaydı onlara yapmasaydı! Benim çocuğum intihara eğilimliydi ama ben onun bu şekilde yapacağını asla tahmin etmezdim.” İşte Türkiye'yi sarsan vahşetin öncesinde yaşananlar. Özlem Aktay'ın özel haberi... VİDEO DEVAM EDİYOR

Türkiye'nin gündemine oturan, Fatih'te iki genç kızı vahşice katledip Ardından Fatih'teki surlardan atlayıp hayatına son veren o caninin annesi atv Haber'e konuştu.

-Gelir miydi aklınıza?

-İntihar etmişti ama ben böyle bir şey yapacağını asla, asla benim çocuğum öyle bir çocuk değil. Hastaydı ben onu doktor doktor gezdirdim, yani elimden geleni yaptım ama o İkbal onu hiç rahat bırakmadı sürekli aradı.

Katil Semih Çelik yaklaşık iki sene önce her kelimesinde ölüm ve vahşet kokan videoyu çekmişti. Anne vahşetin nasıl adım adım geldiğini İkbal Uzuner'in ailesini nasıl uyardığını anlattı.

"O 2021 yılında video gözlerini oyacağım dediği video onu ona göndermişte hala o kızı İstanbul'da nasıl tutuyor? Sizin çocuğunuza öyle bir video gelse siz ne yaparsınız? Sadece okul naklini değiştirdiler. Ben anne olarak İkbal'in annesini de babasını da çok uyardım, inanın çok uyardım. Önlem almaları için 'kaybolun ortadan' dedim ben , benim çocuğum yapmam der, görüşmem der , görüşür dedim . Ben çocuğuma güvenmiyorum, benim çocuğum normal değil dedim. Onlar da şey demişti eve yeni taşınmışlar, ondan sonra nasıl şey yapacaklarmış, dedim çocuğunuz mu önemli, eviniz mi önemli?"

Semih Çelik'in annesi, daha önce İkbal Uzuner ile oğlunun birlikte hayatlarına son vermek için plan yaptıklarını da söyledi. "İlk intihar etmişti, 3 sene önce şey beraber intihar edeceklerdi sonra İkbal vazgeçti, Semih te kalbine bıçak sapladı. Benim oğlum 15 gün Çapa'da yattı. İkbal kendi de intihar etti geçen sene, Eyüp SSK'da raporları var, bize telefon geldi oğluma da bana da ayrı ayrı telefon geldi."

VAHŞET CUMA ÖĞLEN SAATLERİNDE YAŞANDI

Annenin atv Haber'e anlattığına göre katil Semih Çelik dehşetin dakikalar öncesinde annesiyle telefonda konuştu. Hatta o sırada Semih Çelik'in yanında katledilen diğer genç kız Ayşenur da vardı. Oğullarının böyle bir vahşete imza atması, cinayete kurban giden genç kızların aileleri kadar Çelik ailesinin de hayatını alt üst etti. Onlar da hayatlarının baharında yitip giden dünyalar güzeli İkbal ve Ayşenur için gözyaşı döküyorlar.