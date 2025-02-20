Video Yaşam İki arkadaşıyla şakalaşırken kendisini boynundan vurdu | Video
İki arkadaşıyla şakalaşırken kendisini boynundan vurdu | Video

İki arkadaşıyla şakalaşırken kendisini boynundan vurdu | Video

20.02.2025 | 15:35

Adana'da ellerinde av tüfeği bulunan 2 arkadaşı ile şakalaşırken tabancasını boynuna dayayan Arif Y. (40), silahın kazara ateş alması sonucu ağır yaralandı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; elinde ruhsatsız tabanca bulunan Arif Y., av tüfekli 2 arkadaşıyla şakalaşmaya başladı. Tabancasını arkadaşlarına doğrultan Arif Y., daha sonra tabancayı kendi boynuna dayadı. Tabancanın kazara ateş alması sonucu boynundan vurulan Arif Y., yere yığıldı. Mahallelinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından Arif Y.'yi ambulansla hastaneye götürdü. Arif Y.'nin hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.

2 ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI
Olayla ilgili çalışma başlatan Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Arif Y.'nin silahlı 2 arkadaşını gözaltına aldı. Arif Y.'nin tabancası ile 2 av tüfeğine el konuldu. İşlemlerinin ardından serbest bırakılan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Öte yandan olaya ilişkin cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; tabancasını arkadaşlarının başına ve göğsüne doğrultan Arif Y.'nin daha sonra boynuna dayadığı ve kısa süre sonra silahın ateş alması sonucu yere yığıldığı görüldü.

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