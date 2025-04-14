Video Yaşam İki husumetli aile tekme tokat birbirine girdiği kavga kamerada | Video
İki husumetli aile tekme tokat birbirine girdiği kavga kamerada | Video

İki husumetli aile tekme tokat birbirine girdiği kavga kamerada | Video

14.04.2025 | 10:28

Kahramanmaraş’ta husumetli iki aile arasında jandarma karakolu önünde tekme tokatlı kavga meydana geldi. Yaşanan kavgada 1 kişi ağır yaralanırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, merkez Onikişubat ilçesine bağlı Kavlaklı Mahallesi'nde bulunan Kavlaklı Jandarma Karakolu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında bir süredir husumet bulunan iki aile birbirlerinden şikayetçi olmak için jandarmaya gitti. İşlemleri sona eren iki taraf, birbirleriyle tekrar dışarıda karşılaştı. Bir süre sözlü bir şekilde tartışan taraflar, tekme tokat kavga etti. Yaşanan kavgada bir kişi ağır yaralandı.Yaralanan şahıs, tedavisi için hastaneye sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri olaya müdahale ederek şüphelileri gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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