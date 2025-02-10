İki tırın kafa kafaya çarpıştığı feci kaza kamerada | Video 10.02.2025 | 14:15 Denizli’nin Buldan ilçesinde kontrolünü kaybeden tır, karşı şeride geçerek seyir halindeki tır ile kafa kafaya çarpıştı. 2 kişinin yaralandığı ve çarpışmanın etkisiyle iki tırın hurdaya döndüğü kaza anı, bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasını anbean yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Buldan ilçesine bağlı Acısu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Denizli-Manisa karayolunda seyir halinde olan A.K. idaresindeki 35 CGK 031 plakalı tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolde çıktı. Orta refüjü aşarak diğer şeride geçen tır, Manisa'dan Denizli istikametine seyir halinde olan N.K.'nın kullandığı 45 KB 0417 plakalı tır ile kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri iki tırda bulunan yaralıları olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldı. Kazada yaralanan sürücüler, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonucunda 2 tırda hurdaya dönerken, sürücülerden A.K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Meydana gelen feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Karayolu üzerinde faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde tırın kontrolden çıkarak, karşı şeride geçip karşı yönde gelen tıra çarptığı anlar yer aldı.