Video Yaşam İki yıl önce gaspçılardan kurtulan 98 yaşındaki kadın kepçenin altında can verdi
İki yıl önce gaspçılardan kurtulan 98 yaşındaki kadın kepçenin altında can verdi

İki yıl önce gaspçılardan kurtulan 98 yaşındaki kadın kepçenin altında can verdi

18.01.2025 | 12:42

Afyonkarahisar’da 2023 yılında evine giren hırsızlar tarafından elleri bağlandıktan sonra gasp edilen 98 yaşındaki yaşlı kadın sokakta yürürken kepçe diye adlandırılan iş makinesinin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

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Olay, Bolvadin ilçesine bağlı Özburun beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.K. (40) idaresindeki iş makinesi, Özburun beldesinde geri manevra yaptığı sırada arkasından yaya olarak geçen Fidan Yayla'ya çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırılan Yayla kurtarılamadı. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına da yansıdı.


Fidan Yayla'yı kamuoyunda 19 Ocak 2023'de evine giren hırsızlar tarafından yüzü başörtüsü ile kapatılıp ellerinden yattığı karyolasına bağlanıp 2 cumhuriyet altını ile 900 TL'sinin gasp edilmesiyle gündeme gelmişti.

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