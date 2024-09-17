İlaç yazdırmak isteyen hasta bıçakla başhekimlikte dehşet saçtı! | Video
Kayseri'de bir kişi, ilacını yazdırmak için geldiği hastanede elindeki bıçakla başhekimlikte etrafa saldırdı. Etrafa saldıran şahıs, polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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