İlçenin merkezinde dedektörle define ararken polise yakalandılar | Video 06.08.2025 | 09:15 Zonguldak’ta dört şüpheli ilçe merkezinde gündüz vakti dedektörle define ararken suçüstü yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin sorgusu sürüyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre, ilçe merkezine yakın bir bölgede izinsiz kazı yapıldığı yönünde gelen ihbar üzerine Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.Yapılan fiziki takip sonucu H.D., E.Ö., C.G. ve Ş.Y. isimli şahısların dedektör ve çeşitli kazı malzemeleriyle bölgede kaçak kazı yaptığı tespit edildi.Gündüz vakti gerçekleştiriler kaçak kazıyı yapan şüpheliler kazı esnasında kıskıvrak yakalandı. Ele geçirilen dedektör, kazma, kürek, lamba gibi eşyalara da el konuldu.Şüphelilerin herhangi bir tarihi esere ulaşamadıkları belirlenirken, haklarında "tarihi eser bulmak amacıyla izinsiz kazı ve sondaj yapmak" suçlamasıyla işlem başlatıldı.Gözaltına alınan 4 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi.Olayla ilgili tahkikat sürüyor.