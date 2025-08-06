İlçenin merkezinde dedektörle define ararken polise yakalandılar | Video
Zonguldak’ta dört şüpheli ilçe merkezinde gündüz vakti dedektörle define ararken suçüstü yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin sorgusu sürüyor.
Yapılan fiziki takip sonucu H.D., E.Ö., C.G. ve Ş.Y. isimli şahısların dedektör ve çeşitli kazı malzemeleriyle bölgede kaçak kazı yaptığı tespit edildi.
Gündüz vakti gerçekleştiriler kaçak kazıyı yapan şüpheliler kazı esnasında kıskıvrak yakalandı. Ele geçirilen dedektör, kazma, kürek, lamba gibi eşyalara da el konuldu.
Şüphelilerin herhangi bir tarihi esere ulaşamadıkları belirlenirken, haklarında "tarihi eser bulmak amacıyla izinsiz kazı ve sondaj yapmak" suçlamasıyla işlem başlatıldı.
Gözaltına alınan 4 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi.
Olayla ilgili tahkikat sürüyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:53
Iğdır'da insan ticareti ve fuhuş operasyonu: 7 tutuklama | Video 06.08.2025 | 10:12
05:45
Yüksekova’ya Endonezyalı gelin: Aşkları kıtaları aştı | Video 06.08.2025 | 10:00
03:01
İzmir'de su krizi büyüyor! 8 ilçede su kesintisi | Video 06.08.2025 | 09:44
00:54
00:23
Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı | Video 06.08.2025 | 09:34
00:47
Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı | Video 06.08.2025 | 09:23
01:39
İlçenin merkezinde dedektörle define ararken polise yakalandılar | Video 06.08.2025 | 09:15
00:27
03:42
00:49
Ahlat semalarında kartpostallık "Şişkin Ay" manzarası | Video 06.08.2025 | 08:40
03:43
İzmir'de jandarma ekiplerine saldırıp tehdit ettiler: Seni sivilde vururum! 05.08.2025 | 22:25
01:28
00:45
Yolcu otobüsünün bagajında 1 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video 05.08.2025 | 15:59
01:05
İş yerine kurşun yağdırdılar, yakalandılar! O anlar kamerada | Video 05.08.2025 | 14:35
02:45
Kırmızı ışıkta geçen bisikletliye otomobil çarptı | Video 05.08.2025 | 14:12
04:01
01:16
Yol kenarında otlayan ineği çalıp sattı | Video 05.08.2025 | 13:37
00:13
01:12
DEAŞ operasyonu polis kamerasında | Video 05.08.2025 | 13:21
00:10
Nicki Minaj'ın "Stiletto Akımı" TikTok’ta trend oldu | Video 05.08.2025 | 13:04