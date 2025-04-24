İlkokul öğrencisinin "heimlich" manevrasıyla kurtarıldığı anlar kamerada | Video
Batman'da boğazına yabancı cisim kaçan öğrencinin hayatını öğretmeni "heimlich" manevrasıyla kurtardığı anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
Metin Elikçi, olayın teneffüste yaşandığını belirterek, "Bahçede nöbetçiydim. Bir grup öğrenci yanıma geldi. İçlerinden biri (7 yaşındaki A.İ.) gözleri kızarmış, elleri titriyordu. Boğazını gösterdi, hemen heimlich manevrasına başladım. İlk etapta hafif davrandım ama nefes alamadığını görünce biraz daha bastırdım. Bir anda böğürünce rahatladığını gördüm. 'İyi misin kızım?' dedim, 'İyiyim' dedi. Hemen okul idaresine götürdüm" dedi.
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