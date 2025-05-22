İnan Kıraç Zeytinburnu’nda kaçırıldı: Polis her yerde onu arıyor
Edinilen bilgilere göre, Kıraç bir hastanede check-up işlemleri sürerken kimliği belirsiz kişiler tarafından zorla kaçırıldı. Olay anında yanında bulunan vasiler, kaçırmayı engellemeye çalıştı ancak saldırganlar, aracı vasilerin üzerine sürerek İnan Kıraç'ı hastaneden çıkardı. Ardından araç hızla olay yerinden uzaklaştı.
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