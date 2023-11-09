İnceleme bahanesiyle anahtarını aldığı TOGG ile kaza yaptı | Video
Eskişehir’de misafirliğe gittiği yakınına ait TOGG marka aracı izinsiz şekilde alarak kaza yapan sürücü yaralanırken, araç sahibi sinir krizi geçirdi.
Olayı duyarak kaza yerine gelen araç sahibi ise gördüğü manzara karşısında sinir krizi geçirdi. Olay yerinde bulunan 112 Acil Servis ekiplerince müdahalesi yapılan araç sahibi, güçlükle sakinleştirildi. Kazada büyük hasar alan TOGG marka araç, çekici ile olay yerinden kaldırıldı.
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