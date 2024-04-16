İnci kefali için 3 aylık av yasağı başladı | Video 16.04.2024 | 10:02 Van Gölü'nde yaşayan ve binlerce insanın geçim kaynağı olan inci kefali balığının tatlı sulara göçü nedeniyle uygulanan 3 aylık av yasağı başladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayabilen ve üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında tatlı sulara göz ederek yumurtalarını bırakan inci kefali balığı için av yasağı dün başladı. İnci kefali göçünün en yoğun olduğu yerlerden biri olan Erciş Balık Bendinde önlerine çıkan engelleri adeta uçarcasına aşarak görsel şölen de oluşturan balıklar için fotoğraf çekmeye gelen Cihat Öztunç, "Erciş Balık Bendi, Türkiye'nin cazibe merkezlerinden biridir. Baharın gelmesiyle çayımız coştu. İnci kefali göçümüz yakında başlayacak. Bu sebeple 15 Nisan ve 15 Temmuz arasında inci kefali göçü için av yasağına uyarak sadece seyredelim. Balık göçünü eşimizle, ailemizle, dostumuzla seyrederek çok keyifli vakitler geçirebiliriz. Bu güzel alanda güzel vakitler geçirip inci kefali av yasağına uyalım" dedi.