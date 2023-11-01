İnegöl'de 2 özel halk otobüsü çarpıştı: 3 yaralı | Video 01.11.2023 | 13:49 Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada özel halk otobüsleri çarpıştı; 3 yolcu yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza saat 12.00 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzeri yağlı tohumlar mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Alanyurt'a seyir halinde olan sürücü Esat Y.(30) yönetimindeki özel halk otobüsü, yavaşlayan önündeki sürücü Naci K.(40) yönetimindeki özel halk otobüsüne arkadan çarptı.Kaza sonucu 16 M 06069 plakalı otobüsteki yolcular Melahat A. (73), Neşe B.(46) ve Arslan A.(45) yaralandı.Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.