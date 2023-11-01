İnegöl'de 2 özel halk otobüsü çarpıştı: 3 yaralı | Video
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada özel halk otobüsleri çarpıştı; 3 yolcu yaralandı.
Kaza sonucu 16 M 06069 plakalı otobüsteki yolcular Melahat A. (73), Neşe B.(46) ve Arslan A.(45) yaralandı.
Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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