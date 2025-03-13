İnşaat alanındaki 15 metrelik çukura düşen köpek böyle kurtarıldı | Video 13.03.2025 | 15:48 Hatay’da 15 metrelik inşaat çukuruna düşen köpek itfaiye ekiplerinin özverili çalışmaları sonunda kurtarıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Hatay'ın Antakya ilçesi Emek mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Emek mahallesinde inşaat alanına giren köpek inşaat için açılan 15 metrelik çukura düştü. Köpeği fark eden çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri köpeğin düştüğü çukurdan halat yardımıyla çıkararak doğal yaşam alanına bıraktı.