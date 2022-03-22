Video Yaşam Instagram hesaplarını ele geçirip 1,5 milyonluk vurgun yapmışlar! | Video
Instagram hesaplarını ele geçirip 1,5 milyonluk vurgun yapmışlar! | Video

Instagram hesaplarını ele geçirip 1,5 milyonluk vurgun yapmışlar! | Video

22.03.2022 | 13:02

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Instagram hesaplarını ele geçirip 1,5 milyonluk vurgun yapmışlar! | Video 00:56
Instagram hesaplarını ele geçirip 1,5 milyonluk vurgun yapmışlar! | Video 22.03.2022 | 13:02
Samsun’da yurda kaçak giren 5 afgan yakalandı | Video 00:15
Samsun'da yurda kaçak giren 5 afgan yakalandı | Video 22.03.2022 | 13:00
Avcılar’da bina çöktü, çevredekiler ölümden döndü! O anlar kamerada | Video 06:48
Avcılar'da bina çöktü, çevredekiler ölümden döndü! O anlar kamerada | Video 22.03.2022 | 12:26
50 tonluk kamyonu elleri ile durdurmaya çalıştı, ezilmekten son anda kurtuldu | Video 03:14
50 tonluk kamyonu elleri ile durdurmaya çalıştı, ezilmekten son anda kurtuldu | Video 22.03.2022 | 12:18
Yol verme kavgasında yumruklar, tekmeler havada uçuştu | Video 01:55
Yol verme kavgasında yumruklar, tekmeler havada uçuştu | Video 22.03.2022 | 12:18
Diyarbakır’da okulda şoke eden kavga! Veli öğretmene böyle yumruk attı! O anlar kamerada | Video 01:07
Diyarbakır'da okulda şoke eden kavga! Veli öğretmene böyle yumruk attı! O anlar kamerada | Video 22.03.2022 | 12:01
Sahtecilere peş peşe suçüstü! Sahte Covid-19 ilaçlarıyla yakalandılar... | Video 01:39
Sahtecilere peş peşe suçüstü! Sahte Covid-19 ilaçlarıyla yakalandılar... | Video 22.03.2022 | 11:01
Dünyanın en uzun ikinci yatı Marmaris’te | Video 00:25
Dünyanın en uzun ikinci yatı Marmaris’te | Video 22.03.2022 | 11:26
Konsol çetesi çökertildi | Video 02:19
Konsol çetesi çökertildi | Video 22.03.2022 | 10:59
Antalya’da kamyonun ezdiği 9 yaşındaki Mahra’nın yaşam savaşı sürüyor... | Video 02:21
Antalya'da kamyonun ezdiği 9 yaşındaki Mahra'nın yaşam savaşı sürüyor... | Video 22.03.2022 | 10:51
Yangın söndürme tüpünün tozundan önünü göremedi, yanan araca çarptı | Video 01:15
Yangın söndürme tüpünün tozundan önünü göremedi, yanan araca çarptı | Video 22.03.2022 | 09:54
İzmir’de korkutan manzara! 30 metre çekilen deniz böyle görüntülendi | Video 04:41
İzmir’de korkutan manzara! 30 metre çekilen deniz böyle görüntülendi | Video 22.03.2022 | 10:21
Rize’de heyelan; düşen kayalar yolu kapattı | Video 00:20
Rize'de heyelan; düşen kayalar yolu kapattı | Video 22.03.2022 | 09:58
Kocaeli’de kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı | Video 01:47
Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı | Video 22.03.2022 | 10:05
Sarıkamış’ta boz ayının insan maketiyle sınavı kamerada | Video 01:35
Sarıkamış’ta boz ayının insan maketiyle sınavı kamerada | Video 22.03.2022 | 10:06
Kadıköy’de yol verme kavgası! Taksi şoförüne uçan tekmeli saldırı kamerada | Video 01:15
Kadıköy’de yol verme kavgası! Taksi şoförüne uçan tekmeli saldırı kamerada | Video 22.03.2022 | 10:22
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 22 Mart 2022 Salı atv izle! | Video 09:54
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 22 Mart 2022 Salı atv izle! | Video 22.03.2022 | 10:15
İzmir’de korkutan manzara... Çekilen deniz böyle görüntülendi | Video 04:41
İzmir’de korkutan manzara... Çekilen deniz böyle görüntülendi | Video 22.03.2022 | 10:03
İstanbul’da yaşlı kadın taksiye binebilmek için yalvardı. Yaşlı kadının zor anları kamerada | Video 03:08
İstanbul’da yaşlı kadın taksiye binebilmek için yalvardı. Yaşlı kadının zor anları kamerada | Video 22.03.2022 | 09:49
Esenyurt’ta pizza hırsızlığı kamerada | Video 00:25
Esenyurt'ta pizza hırsızlığı kamerada | Video 22.03.2022 | 09:49

Konya merkezli 3 ilde yapılan dolandırıcılık operasyonunda 1’i kadın 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Instagram hesaplarını ele geçirerek kredi temini, bahis kuponu ve yatırım adı altında vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. Şüphelilerin bu yöntemlerle elde ettikleri 1,5 milyon TL parayı kumarda ve eğlenme merkezlerinde harcadıkları belirtildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son zamanlarda Instagram hesaplarının çalınarak dolandırıcılık olaylarının artması üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin ucuz kredi temini, bahis kuponu ve yatırım adı altında 51 kişiyi 1 milyon 500 bin TL dolandırdığı tespit edildi. Yapılan çalışmalar üzerine 18 Mart sabahı Konya merkezli Antalya ve Mersin illerinde operasyon için harekete geçildi. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda N.V.B., U.G., O.K., F.K., C.E., O.B., S.D., U.F.C., R.A., Ç.S., S.D., M.D.A., E.B.Y., Y.K., M.M.Ş., B.T., H.K. ve Y.A.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bilgisayar, laptop, tablet bilgisayar, flash bellek, HDD, sim kart, banka kartı, cep telefonu, banka dekontu olmak üzere çok sayıda dijital materyal ile 32 bin 805 TL para ele geçirildi. Şüphelilerin elde ettikleri haksız kazanç ile eğlenme merkezlerinde ve kumar oynayarak harcadıkları belirtildi.

3 YÖNTEM KULLANMIŞLAR

Şüpheliler mağdurları genellikle bahis kuponu yani parayla satılan kuponlar yaparak dolandırdıkları ortaya çıktı. Dolandırıcılar kuponun tuttuğunu, parayı alabilmesi için yasal vergisini ödemesi gerektiğini söyleyerek mağdurun para yatırmasını sağlıyor. Mağdur ise parayı yatırdıktan sonra kuponun parasını almak istediğinde muhatap bulamıyor ve dolandırıldığını anlıyor.

Şüphelilerin diğer yöntemi ise 'kredi bulurum' yalanı. Reklamı tıklayan mağdurların bilgilerini alan şüpheliler daha sonra krediniz çıktı ancak kredi masrafını ödemeniz gerekiyor diyerek mağdurların para yatırmasını sağlıyor. Şüpheliler paranın yatırılması üzerine mağduru engelliyor. Son olarak ise yasal herhangi bir zemini bulunmayan şirketlere bol kazanç vaadinde bulunularak yapılan yatırımlar. Mağdurlar bu şirketlere yatırım yapıyor ancak daha sonra karşılarında bir muhatap bulamıyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 13'ü tutuklanırken, 5 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA