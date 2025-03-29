İran'dan uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı | Video
İran’dan aldıkları 9 kilo metamfetamini aracın gizli bölmesine saklayarak batı illerine taşıyan 2 yabancı uyruklu şahıs, Ordu'da uyuşturucuyla yakalandı. Aracın gizli bölmesindeki uyuşturucuyu narkotik köpekleri buldu, 2 yabancı tutuklandı.
UYUŞTURUCU MADDELER ARACIN KAPORTASI KESİLEREK GİZLENMİŞ
Ekiplerin narkotik köpeklerinin de yardımıyla yaptıkları çalışmalar sonucu uyuşturucu maddelerin aracın marşpiyel kısmına gizlendiği anlaşıldı. Ekiplerin aracın lastiklerini sökerek yaptıkları detaylı inceleme sonrası aracın kaportasının kesilerek bir kapak yapıldığı, uyuşturucu maddelerin burada taşındığı, burada yapılan aramalarda ise toplamda 9 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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