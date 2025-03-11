Video Yaşam İş adamından haraç istediği iddiasıyla silahlı saldırı düzenleyen 2 şüpheli yakalandı | Video
İş adamından haraç istediği iddiasıyla silahlı saldırı düzenleyen 2 şüpheli yakalandı | Video

İş adamından haraç istediği iddiasıyla silahlı saldırı düzenleyen 2 şüpheli yakalandı | Video

11.03.2025 | 16:14

Adana’da iş adamı Mahmut Tarhan’ı haraç vermediği için yaraladığı öne sürülen ağabey ve kardeşi yakalandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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Kentte mobilyacılık, çelik kapı ve inşaat malzemeleri üzerinden fabrikaları bulunan iş adamı Mahmut Tarhan (35) 5 ay önce tehdit mesajları almaya başladı. Aldığı mesajlarda 15 milyon TL kendisinden haraç isteyen çeteye boyun eğmeyen Tarhan'ın iş yerleri ve otomobilleri toplamda 13 defa kurşunlandı. İstediği parayı alamayan şüpheliler 3 Mart'ta Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'ne kasklı motosikletle giderek Tarhan'ı ayağından vurup kayıplara karıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptığı incelemeler sonucu olayı şüpheli Ş. A. (2002)'nın gerçekleştirdiğini belirledi. Bunun üzerine Gülbahçesi Mahallesinde yapılan operasyonla Ş.A. ve ağabeyi M.A. (27) yakalandı.

"SENET KARŞILIĞI ARACINI SATTIĞINI ÖNE SÜRDÜ, SENET BULUNAMADI"
Gözaltına alınan şüphelilerin iddiasına göre, M. A., 550 bin TL'lik senet karşılığında otomobilini Tarhan ailesinden A.İ.A.'ya sattı. Daha sonra M.A., A.İ.A.'ya ulaşamayınca husumet başladı. Ancak polisin çalışmasında söz konusu senet bulunamadı.

Mahmut Tarhan'ı vurduğunu itiraf eden şüpheli Ş. A. ise "M.A. ağabeyimi arayıp 'aracıma siz mi sıktınız' dedi. Ardından küfür etti. Bunun üzerine sinirlenip saldırı gerçekleştirdim" dediği öğrenildi.

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