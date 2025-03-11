İş adamından haraç istediği iddiasıyla silahlı saldırı düzenleyen 2 şüpheli yakalandı | Video
Adana’da iş adamı Mahmut Tarhan’ı haraç vermediği için yaraladığı öne sürülen ağabey ve kardeşi yakalandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.
"SENET KARŞILIĞI ARACINI SATTIĞINI ÖNE SÜRDÜ, SENET BULUNAMADI"
Gözaltına alınan şüphelilerin iddiasına göre, M. A., 550 bin TL'lik senet karşılığında otomobilini Tarhan ailesinden A.İ.A.'ya sattı. Daha sonra M.A., A.İ.A.'ya ulaşamayınca husumet başladı. Ancak polisin çalışmasında söz konusu senet bulunamadı.
Mahmut Tarhan'ı vurduğunu itiraf eden şüpheli Ş. A. ise "M.A. ağabeyimi arayıp 'aracıma siz mi sıktınız' dedi. Ardından küfür etti. Bunun üzerine sinirlenip saldırı gerçekleştirdim" dediği öğrenildi.
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