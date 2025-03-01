Video Yaşam İş insanına 'seni öldüreceğim' diyerek bıçakla saldırdı! Dehşet anları kamerada | Video
İş insanına 'seni öldüreceğim' diyerek bıçakla saldırdı! Dehşet anları kamerada | Video

İş insanına 'seni öldüreceğim' diyerek bıçakla saldırdı! Dehşet anları kamerada | Video

01.03.2025 | 10:39

Bebek’te birlikte yemek yediği arkadaşını evine bıraktıktan sonra Maslak’taki akaryakıt istasyonuna giren iş insanı Savaş Zafer Soydan (55), ‘seni öldüreceğim’ diyen Musa K. (19) tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. İstasyon çalışanların saldırganı dubalarla kovaladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan saldırgan ise tutuklandı.

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Olay, 20 Şubat'ta saat 00.30 sıralarında Maslak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gayrimenkul şirketi sahibi olan iş insanı Savaş Zafer Soydan, arkadaşlarıyla birlikte Beşiktaş Bebek'te geldiği bir mekanda yemek yedi. Yemeğin ardından mekandan çıkan Soydan, aracına bineceği sırada tanımadığı bir kişinin aracının önünde beklediğini gördü.

'SENİ ÖLDÜRECEĞİM' DİYEREK SALDIRDI

Daha sonra aracına binen Soydan, arkadaşını evine bıraktıktan sonra Maslak'ta bulunan bir akaryakıt istasyonuna girdi. Soydan burada yakıt alacağı sıradada Bebek'te gördüğü kişi 'seni öldüreceğim' diyerek bıçakla saldırmaya başladı. Saldırıyı gören istasyon çalışanları ellerine aldıkları dubalarla şüpheliye müdahale etti. Olay anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından saldırgan kaçarken, yaralı iş insanı için çalışanlar sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Soydan'ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Soydan polise verdiği ifadede kimseyle husumetinın olmadığını, kendisini yaralayan kişiden şikayetçi olduğunu söyledi.

SARIYER ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntüleri incelemeye aldı. Onlarca saatlik görüntü izleyen polis ekipleri, şüphelinin Musa K. olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda Musa K. Beyoğlu Kulaksız Mahallesi'nde yakalandı. Emniyette ifadesi alınan şüphelinin 6 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Musa K. çıkarıldığı mahkemece 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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