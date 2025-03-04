İş insanından 2 milyon TL haraç isteyip başına silah dayadılar | Video
Adana’da 2 milyon TL haraç kestikleri iş insanın evinin önünde başına tabanca dayayarak tehdit eden 2 şüpheli ve onlara yardım ettiği belirlenen 2 şüpheli polis tarafından yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 2'si tutuklandı.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, E. U.'nun ihbarı üzerine olayı aydınlatmak için çalışmalara başladı. Olayın gerçekleştiği yerden itibaren yaklaşık 50 saatlik güvenlik kamerası izleyen polis, M.A ve E.E'inin saklandığı adresi tespit etti. Operasyon düzenleyen polis M.A, E.E ve otomobili kiralayan S.İ.'yi yakaladı. Yakalanan M.A ve E.E kendilerini azmettiren şahsın M.O'nun (32) olduğunu ileri sürdü. Araştırma polisi bunun üzerine M. O.'yu da yakaladı.
Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğinin tahkikatı sonucu adliyeye sevk edilen M.A ve E.E tutuklandı, S.İ. ve M.O. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:47
Ay yıldız figürüyle doğan civciv görenleri şaşırttı | Video 04.03.2025 | 10:49
01:46
Eyüpsultan’da İETT otobüsünde korkutan yangın | Video 04.03.2025 | 10:45
00:29
İş insanından 2 milyon TL haraç isteyip başına silah dayadılar | Video 04.03.2025 | 10:08
01:13
Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 43 torbacı tutuklandı | Video 04.03.2025 | 09:59
00:43
Büyükçekmece’de otobüs yangını | Video 04.03.2025 | 09:31
00:43
Çanakkale'de seyir halindeki ambulans tünel içinde yandı | Video 04.03.2025 | 08:20
00:55
Şanlıurfa'da katliam gibi kaza: 4 ölü | Video 04.03.2025 | 08:19
01:09
D-100 Karayolu'nda bariyere giren araç alev aldı: 1 ağır yaralı | Vifdeo 04.03.2025 | 08:19
00:32
TIR, yolcu otobüsüne çarptı! 11 yaralı | Video 02.03.2025 | 16:23
00:21
Otomobilin markete daldığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 02.03.2025 | 15:07
03:45
Babası öldü, annesi kalp krizi geçirdi; kendisi baygın halde bulundu | Video 02.03.2025 | 15:06
02:18
Eyüpsultan’da UTV sürücüsü Muhammed Gürcan’ın öldüğü kaza kamerada | Video 02.03.2025 | 12:53
04:14
00:23
Drift atan araçtan hava ateş açanlar yakalandı | Video 02.03.2025 | 12:44
00:42
Bağdat caddesinde lazerli sapık | Video 02.03.2025 | 12:44
12:32
Dehşet evinden düğün evine | Video 02.03.2025 | 12:35
01:31
Minik Nazlı'nın cansız bedeni evinden 5 kilometre uzaklıkta bulundu | Video 02.03.2025 | 11:23
03:07
Cansız bedeni bulunan minik Nazlı'nın son görüntüleri ortaya çıktı | Video 02.03.2025 | 11:23
02:42
06:56
Irmakta kaybolan gençten 191 gündür haber alınamıyor | Video 02.03.2025 | 10:36