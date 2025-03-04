Video Yaşam İş insanından 2 milyon TL haraç isteyip başına silah dayadılar | Video
İş insanından 2 milyon TL haraç isteyip başına silah dayadılar | Video

İş insanından 2 milyon TL haraç isteyip başına silah dayadılar | Video

04.03.2025 | 10:08

Adana’da 2 milyon TL haraç kestikleri iş insanın evinin önünde başına tabanca dayayarak tehdit eden 2 şüpheli ve onlara yardım ettiği belirlenen 2 şüpheli polis tarafından yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 2'si tutuklandı.

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Olay, 28 Şubat günü Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ambalaj üretim fabrikası olan E.U. (30), M.A. (17) ve E.E (17) 2 milyon TL haraç kestiklerini cep telefonuyla arayıp söyledi. E. U. parayı vermeyeceğini belirtti. Bunun üzerine M.A ve E.E, S.İ. (22)'inin kendilerine kiraladığı otomobil ile E.U.'un evinin önüne giderek pusuya yattı. İş insanının geldiğini gören M.A ve E.E, aracın yanına gidip kapıyı açtı. Ardından şüpheliler iş insanının başına tabanca doğrultup tekrardan 2 milyon TL haraç isteyerek korkutup, kaçtı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, E. U.'nun ihbarı üzerine olayı aydınlatmak için çalışmalara başladı. Olayın gerçekleştiği yerden itibaren yaklaşık 50 saatlik güvenlik kamerası izleyen polis, M.A ve E.E'inin saklandığı adresi tespit etti. Operasyon düzenleyen polis M.A, E.E ve otomobili kiralayan S.İ.'yi yakaladı. Yakalanan M.A ve E.E kendilerini azmettiren şahsın M.O'nun (32) olduğunu ileri sürdü. Araştırma polisi bunun üzerine M. O.'yu da yakaladı.

Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğinin tahkikatı sonucu adliyeye sevk edilen M.A ve E.E tutuklandı, S.İ. ve M.O. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
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