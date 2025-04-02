İş yerine 57 kurşun sıktılar: 2 şüpheli yakalandı | Video
Adana'da bir işyerine 57 kurşun sıkan 2 şüpheli yakalanıp tutuklandı. Şüphelilerin daha önce bir kişinin öldürüldüğü olayda işyeri sahibinin kavgayı ayırmadığı gerekçesiyle cezalandırmak için olayı gerçekleştirdiği iddia edildi.
SALDIRININ NEDENİ CİNAYETLE BİTEN KAVGAYI AYIRMAMA
Öte yandan olayı nedeni de ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, 4 Ocak'ta çıkan silahlı kavgada Mahmut Ayta, M. Y. tarafından 8 el başına ateş edilerek öldürüldü. Olayla ilgili M.Y. ile birlikte 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cinayet sonrasında Mahmut Ayta'nın yakınları kavgayı görüp ayırmadığını öne sürdüğü M.A.'ya husumet beslemeye başladı. Bu nedenle Ayta'nın yakınları T.T. ve H.S.'nin kurşunlama olayını gerçekleştirdiği iddia edildi.
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