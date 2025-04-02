Video Yaşam İş yerine 57 kurşun sıktılar: 2 şüpheli yakalandı | Video
İş yerine 57 kurşun sıktılar: 2 şüpheli yakalandı | Video

İş yerine 57 kurşun sıktılar: 2 şüpheli yakalandı | Video

02.04.2025 | 11:03

Adana'da bir işyerine 57 kurşun sıkan 2 şüpheli yakalanıp tutuklandı. Şüphelilerin daha önce bir kişinin öldürüldüğü olayda işyeri sahibinin kavgayı ayırmadığı gerekçesiyle cezalandırmak için olayı gerçekleştirdiği iddia edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, 9 Mart'ta merkez Seyhan ilçesine bağlı Fatih Mahallesi Mücahitler Caddesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.A.'ya ait beyaz eşya satışı yapılan iş yerine gece yarısı silahlı saldırı düzenledi. İş yeri sahibinin sabah saldırıyı fark etmesi üzerine durum polise bildirildi. Polisin yaptığı inceleme de iş yerine 57 el ateş edildiği belirlendi. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, çalışma yaptı. Ekipler, bölgedeki tüm güvenlik kamerası kayıtlarını aldı. 65 saatlik kayıtları tek tek inceleyen ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler T.T. ve H.S.'yi tespit etti. Tespit edilen 2 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

SALDIRININ NEDENİ CİNAYETLE BİTEN KAVGAYI AYIRMAMA
Öte yandan olayı nedeni de ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, 4 Ocak'ta çıkan silahlı kavgada Mahmut Ayta, M. Y. tarafından 8 el başına ateş edilerek öldürüldü. Olayla ilgili M.Y. ile birlikte 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cinayet sonrasında Mahmut Ayta'nın yakınları kavgayı görüp ayırmadığını öne sürdüğü M.A.'ya husumet beslemeye başladı. Bu nedenle Ayta'nın yakınları T.T. ve H.S.'nin kurşunlama olayını gerçekleştirdiği iddia edildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Gençler kahvecide tekme tokat birbirine böyle saldırdı! | Video 00:23
Gençler kahvecide tekme tokat birbirine böyle saldırdı! | Video 02.04.2025 | 11:52
Batman’da 2 yıldır aranan cezaevi firarisi yakalandı | Video 00:33
Batman'da 2 yıldır aranan cezaevi firarisi yakalandı | Video 02.04.2025 | 11:19
Iğdır’da çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi | Video 01:55
Iğdır’da çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi | Video 02.04.2025 | 11:14
İş yerine 57 kurşun sıktılar: 2 şüpheli yakalandı | Video 01:33
İş yerine 57 kurşun sıktılar: 2 şüpheli yakalandı | Video 02.04.2025 | 11:03
Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi metrelerce havaya uçtu | Video 01:24
Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi metrelerce havaya uçtu | Video 02.04.2025 | 10:47
Otoparkta uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama | Video 00:51
Otoparkta uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama | Video 02.04.2025 | 10:17
Keban Baraj Gölünde 72 kiloluk dev turna balığı yakalandı | Video 00:58
Keban Baraj Gölünde 72 kiloluk dev turna balığı yakalandı | Video 02.04.2025 | 10:08
Asker uğurlamaya gidenleri taşıyan minibüs devrildi; 2 yaşındaki Tuğsem öldü | Video 00:21
Asker uğurlamaya gidenleri taşıyan minibüs devrildi; 2 yaşındaki Tuğsem öldü | Video 02.04.2025 | 10:02
Bursa’da bir AVM’de iki grup arasındaki kavga kamerada | Video 00:47
Bursa'da bir AVM'de iki grup arasındaki kavga kamerada | Video 02.04.2025 | 10:02
Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişinde tır yangını! O anlar kamerada | Video 00:31
Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişinde tır yangını! O anlar kamerada | Video 02.04.2025 | 09:39
İki arkadaşı bıçaklayan zanlı tutuklandı Bıçakladığım 2 kişiyi de tanımıyorum | Video 05:22
İki arkadaşı bıçaklayan zanlı tutuklandı "Bıçakladığım 2 kişiyi de tanımıyorum" | Video 02.04.2025 | 08:51
İki kişiyi tekel bayisinde öldüresiye dövmüşlerdi: 7 tutuklama | Video 05:57
İki kişiyi tekel bayisinde öldüresiye dövmüşlerdi: 7 tutuklama | Video 02.04.2025 | 08:50
Sivas’ta yolcu otobüsü tarlaya uçtu! Ölü ve yaralılar var | Video 00:21
Sivas'ta yolcu otobüsü tarlaya uçtu! Ölü ve yaralılar var | Video 02.04.2025 | 08:42
Tatilciler erken dönüşe geçti: 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu | Video 03:01
Tatilciler erken dönüşe geçti: 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu | Video 01.04.2025 | 16:44
Bayram gecesini kana bulayıp 2 kişiyi öldüresiye darp eden 19 şüpheli adliyede | Video 05:57
Bayram gecesini kana bulayıp 2 kişiyi öldüresiye darp eden 19 şüpheli adliyede | Video 01.04.2025 | 12:51
Canını hiçe sayarak otomobilin üzerinde alkol tüketen şahsın keyfi pes dedirtti | Video 00:48
Canını hiçe sayarak otomobilin üzerinde alkol tüketen şahsın keyfi pes dedirtti | Video 01.04.2025 | 10:04
Çorum’da tepki için çöpe dökülen domates satıcısına ceza | Video 02:21
Çorum'da tepki için çöpe dökülen domates satıcısına ceza | Video 01.04.2025 | 10:04
İstanbul’da ilginç olay! Çarpıp hasar verdiği aracı kendi tamir etti | Video 03:48
İstanbul’da ilginç olay! Çarpıp hasar verdiği aracı kendi tamir etti | Video 01.04.2025 | 10:04
Madde bağımlısı genç annesini öldürmek istedi, başaramayınca evi ateşe verdi | Video 07:23
Madde bağımlısı genç annesini öldürmek istedi, başaramayınca evi ateşe verdi | Video 01.04.2025 | 10:04
Çeşme’de şimşekler geceyi aydınlattı | Video 01:29
Çeşme'de şimşekler geceyi aydınlattı | Video 01.04.2025 | 08:50

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY