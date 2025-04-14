Video Yaşam İşe gitmek için babasıyla servis bekleyen genç kadın dehşeti yaşadı | Video
İşe gitmek için babasıyla servis bekleyen genç kadın dehşeti yaşadı | Video

İşe gitmek için babasıyla servis bekleyen genç kadın dehşeti yaşadı | Video

14.04.2025 | 14:26

Antalya'da işe gitmek için babasıyla servis bekleyen kadına bir kişi bıçakla saldırdı. Olayda genç kadın ile babası yaralanırken, şüpheli çevredeki vatandaşlarca yakalanıp polis ekiplerine teslim edildi. O anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Aksu ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde gece saatlerinde yaşandı. Şehit Mustafa Göktürk Caddesi üzerinde saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayda, işe gitmek için babasıyla birlikte servis bekleyen Fadime Ertekin, yanlarına yaklaşan A. T. tarafından defalarca bıçaklandı. Genç kadının çığlıklarını duyan mahalle sakinleri, olaya müdahale ederek saldırganı etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralanan Fadime Ertekin ve babası, Fahri Ertekin ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, saldırının nedeni henüz netlik kazanmadı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, A. T'nin genç kadını yol ortasında kovalaması, bir müddet sonra yere yatırıp darp ve bıçakladığı anlar ile çevredekilerin durumu fark edince saldırganı etkisiz hale getirmesi yer aldı.

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