İskenderun'da sel suları altında debelenen fareyi kurtardı | Video

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sular altında kalan Atatürk Caddesi'nde kanalizasyondan çıkan farenin ıslandığını ve soğuktan titrediğini gören bir kadın, duruma kayıtsız kalamadı. Şalıyla fareyi yakalayıp, kurutan kadın daha sonra yine aynı şalla birlikte parktaki kuru bir yere koydu. Bir süre şalın içerisinde ısınan fare daha sonra kaçarak gözden kayboldu.