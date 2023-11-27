Video Yaşam İskenderun'da sel suları altında debelenen fareyi kurtardı | Video
İskenderun'da sel suları altında debelenen fareyi kurtardı | Video

İskenderun'da sel suları altında debelenen fareyi kurtardı | Video

27.11.2023 | 13:56

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sular altında kalan Atatürk Caddesi'nde kanalizasyondan çıkan farenin ıslandığını ve soğuktan titrediğini gören bir kadın, duruma kayıtsız kalamadı. Şalıyla fareyi yakalayıp, kurutan kadın daha sonra yine aynı şalla birlikte parktaki kuru bir yere koydu. Bir süre şalın içerisinde ısınan fare daha sonra kaçarak gözden kayboldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

18 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon | Video 00:47
18 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon | Video 27.11.2023 | 13:51
Araç yangınını çeken basın mensubuna saldırı kamerada | Video 03:26
Araç yangınını çeken basın mensubuna saldırı kamerada | Video 27.11.2023 | 13:13
İskenderun’da sel suları altında debelenen fareyi kurtardı | Video 01:32
İskenderun'da sel suları altında debelenen fareyi kurtardı | Video 27.11.2023 | 13:56
Dicle Nehri’ne atlayan 2 kız kardeşten 1’i kurtarıldı, diğeri aranıyor | Video 00:58
Dicle Nehri'ne atlayan 2 kız kardeşten 1'i kurtarıldı, diğeri aranıyor | Video 27.11.2023 | 13:56
Atatürk Havalimanı’nda özel uçak pistten çıktı | Video 00:47
Atatürk Havalimanı'nda özel uçak pistten çıktı | Video 27.11.2023 | 13:56
Tiktok’ta müstehcen canlı yayın yapan kadın gözaltında | Video 01:11
Tiktok'ta müstehcen canlı yayın yapan kadın gözaltında | Video 27.11.2023 | 13:56
Mersin’de aranan şahıslara şafak operasyonu: 38 gözaltı | Video 01:09
Mersin'de aranan şahıslara şafak operasyonu: 38 gözaltı | Video 27.11.2023 | 13:13
Esenler’de 30 otomobilin lastiklerini patlattı: O anlar kamerada | Video 01:55
Esenler’de 30 otomobilin lastiklerini patlattı: O anlar kamerada | Video 27.11.2023 | 13:08
Van Gölü sahillerinde dev dalgalar | Video 05:15
Van Gölü sahillerinde dev dalgalar | Video 27.11.2023 | 12:17
Kapadokya’da kartpostallık kar manzarası | Video 02:18
Kapadokya’da kartpostallık kar manzarası | Video 27.11.2023 | 12:17
Jandarma ekiplerinden uyuşturucu operasyonu | Video 01:55
Jandarma ekiplerinden uyuşturucu operasyonu | Video 27.11.2023 | 12:17
Bozcaada ve Gökçeada’ya feribot seferleri iptal | Video 01:00
Bozcaada ve Gökçeada'ya feribot seferleri iptal | Video 27.11.2023 | 12:19
Kripto dolandırıcılık çetesi çökertildi: 10.8 milyon liralık vurgun | Video 01:17
Kripto dolandırıcılık çetesi çökertildi: 10.8 milyon liralık vurgun | Video 27.11.2023 | 12:17
Uzman isim uyardı! Bel ağrısını hafife almayın | Video 02:45
Uzman isim uyardı! "Bel ağrısını hafife almayın" | Video 27.11.2023 | 12:17
Hopa’da fırtına nedeniyle kuru yük gemisi karaya oturdu! Kurtarma anları kamerada | Video 05:11
Hopa'da fırtına nedeniyle kuru yük gemisi karaya oturdu! Kurtarma anları kamerada | Video 27.11.2023 | 12:08
Meteoroloji’den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı | Video 00:22
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı | Video 27.11.2023 | 12:08
Beyoğlu’nda yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu: Pet şişedeki alkol 700 litreyi yakalattı | Video 01:30
Beyoğlu’nda yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu: Pet şişedeki alkol 700 litreyi yakalattı | Video 27.11.2023 | 11:29
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 27 Kasım 2023 Pazartesi atv izle! | Video 03:59
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 27 Kasım 2023 Pazartesi atv izle! | Video 27.11.2023 | 11:47
Elmadağ’da kar yağışının ardından 7 araç birbirine girdi | Video 01:18
Elmadağ'da kar yağışının ardından 7 araç birbirine girdi | Video 27.11.2023 | 11:29
Rüzgârdan devrilen buzdolabı kapağı otomobile zarar verdi | Video 00:17
Rüzgârdan devrilen buzdolabı kapağı otomobile zarar verdi | Video 27.11.2023 | 11:29

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA