Isparta’da çok sayıda kaçak sigara ve alkol ele geçirildi | Video 23.10.2023 | 13:30 Isparta’da jandarma ekiplerinin sigara kaçakçılığına yönelik yaptığı çalışmalar sonucunda çok sayıda kaçak sigara ve alkol ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından, sigara kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalarda, 1 şahsın Kilis'ten Isparta'ya kaçak sigara getirerek satış yaptığı bilgisi alınmasının üzerine ekipler harekete geçti. İl merkezinde şüpheli şahsın bulunduğu araçta yakalanarak yapılan arama neticesinde, bandrolsüz bin 50 paket kaçak sigara ve 16 şişe kaçak içki olmak üzere toplam 16 litre kaçak içki ele geçirildi. 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılarak, ele geçirilen sigara ve içkilere el konuldu.