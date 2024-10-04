İstanbul Avcılar'da ortalığı savaş alanına çeviren cipin kaçtığı anlar kamerada 04.10.2024 | 16:59 İstanbul Avcılar D-100 Karayolu yan yolda araçlara çarpan sürücü olay yerinden hızla kaçtı. Olayda 12 araçta maddi hasar meydana gelirken, ilk belirlemelere göre olayda 3 kişi yaralandı. Kaçan şüpheli çalıntı araçla Ataköy'de yakalandı. Aracın yolda yalpalayarak ilerlediği anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Avcılar Cihangir mahallesinde bir araç bayiinden çalınan cip polis ekipleri tarafından durdurulmak istendi. Cip sürücüsü bunun üzerine D-100 Karayolu yan yolda bulunan 12 araca çarparak ilerledi. Ortalığı savaş alanına çeviren cip ardından da hızla olay yerinden kaçtı. Bu sırada yan yola ilerleyen 12 araçta maddi hasar meydana gelirken, ilk belirlemelere göre olayda 3 kişi yaralandı.