Video Yaşam İstanbul Avcılar’da yalnız yürüyen kadına şok!

İstanbul Avcılar’da yalnız yürüyen kadına şok!

İstanbul Avcılar’da yalnız yürüyen kadına şok!
17.04.2021 | 09:41

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İstanbul Avcılar’da, bir kadının yalnız yürüdüğünü fark eden ve elindeki telefonu kapkaç yöntemiyle çalan 13 yaşındaki hırsız, yakalandı. Kapkaç bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, yakalanan şüphelinin yaşının iki katında suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

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Olay 13 Nisan Salı günü akşam saatlerinde Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir erkek şahıs, kadının sokakta yürüdüğünü fark ettiği sırada onu takip etmeye başladı. Bir süre takipten sonra şahıs kadının elindeki telefonu kaptı. Şok geçiren kadın panik yaşarken, kapkaççı ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.


Bunun üzerine kadın polise giderek şikayetçi oldu. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ise şahsın yakalanması için çalışma başlattı.


Yapılan güvenlik kamerası çalışmalarında, şüphelinin 13 yaşında olduğu ve aynı gün bir otomobilden hırsızlık yaptığı tespit edildi. Polis şüphelinin yakalanması için mahallede çalışmalarını sürdürdü. Yapılan çalışmada şüpheliyi gören polis onu durdurdu. Şüphelinin üzerinde aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınarak karakola götürüldü. Yapılan incelemede şüphelinin yaşının iki katı suç kaydı olduğu tespit edildi. Çok sayıda suç kaydı bulunan çocuğun karakoldaki işlemleri sürüyor.

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