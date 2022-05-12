Video Yaşam İstanbul Beykoz’da 400 pet şişeyle sandal yapıp dereye indiler
İstanbul Beykoz’da 400 pet şişeyle sandal yapıp dereye indiler

İstanbul Beykoz’da 400 pet şişeyle sandal yapıp dereye indiler

12.05.2022 | 15:36

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İstanbul Beykoz'da sosyal medya fenomeni genç ve arkadaşları geri dönüşüme dikkat çekmek için topladıkları 400 pet şişeyle 3 metre uzunluğunda sandal yaparak dereye indirdi.

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İstanbul Beykoz'da çevre duyarlılığına dikkat çekmek isteyen Yasin Pehlivan isimli sosyal medya fenomeni ve arkadaşları, sokaktan topladıkları 400 pet şişeyi streçle sarararak 3 metre uzunluğunda 70 santimetre genişliğinde sandal yaptı. Beykoz Riva Deresi'ne indirilen sandala binen fenomen Yasin Pehlivan sandalı hareket ettirerek dereye açıldı.

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