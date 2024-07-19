İstanbul Beyoğlu’nda 1,5 ton kaçak midye ele geçirildi | Video
İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde Deniz Polisi tarafından düzenlenen operasyonda, yaklaşık 1 buçuk ton kaçak midye ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan kaçak midye avcısı Ö.A.'ya 1380 sayılı su ürünleri kanuna göre 'yasak yerde midye avcılığı yapmak' suçundan toplam 26 bin 242 lira para cezası kesildi. Ele geçirilen 1,5 ton civarındaki midyenin tekrar canlılığını sürdürebilmesi ve doğal yaşama kazandırılması için denize geri döküldüğü belirtildi.
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