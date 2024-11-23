Video Yaşam İstanbul Boğazı'nda gemi kıyıya çarpmaktan son anda böyle kurtuldu
İstanbul Boğazı'nda gemi kıyıya çarpmaktan son anda böyle kurtuldu

İstanbul Boğazı'nda gemi kıyıya çarpmaktan son anda böyle kurtuldu

23.11.2024 | 17:04

İstanbul Boğazı’nda akıntıya kapılan gemi, kaptanın manevrasıyla son anda kurtuldu.

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