İstanbul Boğazı'nda gemi kıyıya çarpmaktan son anda böyle kurtuldu
İstanbul Boğazı’nda akıntıya kapılan gemi, kaptanın manevrasıyla son anda kurtuldu.
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