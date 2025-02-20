İstanbul Boğazı’nda kar manzarası böyle görüntülendi | Video
İstanbul’da dün aralıklarla etkisini gösteren ve sabah saatlerinden itibaren devam eden kar yağışının ardından Boğaz ve çevresinde oluşan manzara havadan görüntülendi.
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