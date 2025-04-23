İstanbul depremi Tekirdağ'da da hissedildi: Kafe ve restoranlardaki panik anları kameraya böyle yansıdı | Video
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde hissedilen depremin ardından kafe ve restoranlarda yaşanan panik anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Depremin ardından herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Güvenlik kamerası görüntüleri, depremin insanlar üzerindeki etkisini gözler önüne serdi.
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