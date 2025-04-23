Video Yaşam İstanbul depremi Tekirdağ'da da hissedildi: Kafe ve restoranlardaki panik anları kameraya böyle yansıdı | Video
İstanbul depremi Tekirdağ'da da hissedildi: Kafe ve restoranlardaki panik anları kameraya böyle yansıdı | Video

İstanbul depremi Tekirdağ'da da hissedildi: Kafe ve restoranlardaki panik anları kameraya böyle yansıdı | Video

23.04.2025 | 14:00

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde hissedilen depremin ardından kafe ve restoranlarda yaşanan panik anları güvenlik kameralarına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Süleymanpaşa'da öğle saatlerinde hissedilen deprem sırasında bazı kafe ve restoranlarda bulunan vatandaşlar, sarsıntıyla birlikte panik içinde dışarı kaçtı. O anlar iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, sarsıntı başladığı anda müşterilerin aniden ayağa kalktığı, bazı kişilerin masa ve sandalyeleri devirerek kaçmaya çalıştığı görüldü.

Depremin ardından herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Güvenlik kamerası görüntüleri, depremin insanlar üzerindeki etkisini gözler önüne serdi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Çatalca’da korkutan deprem anı kamerada: Sarsıntıdan böyle kaçtılar! | Video 01:13
Çatalca’da korkutan deprem anı kamerada: Sarsıntıdan böyle kaçtılar! | Video 23.04.2025 | 14:21
Avcılar’da öğrenciler okuldaki 23 Nisan gösterilerinde depreme yakalandılar | Video 02:56
Avcılar'da öğrenciler okuldaki 23 Nisan gösterilerinde depreme yakalandılar | Video 23.04.2025 | 14:20
İstanbul’da 6.2’lik deprem anı kamerada | Video 00:43
İstanbul'da 6.2'lik deprem anı kamerada | Video 23.04.2025 | 14:15
İstanbul’da 6.2 büyüklüğünde deprem! Gelinlikçide yaşanan panik anları kamerada | Video 00:18
İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem! Gelinlikçide yaşanan panik anları kamerada | Video 23.04.2025 | 14:10
SON DAKİKA: İstanbul’da meydana gelen deprem A Spor ekranlarına böyle yansıdı | Video 01:34
SON DAKİKA: İstanbul'da meydana gelen deprem A Spor ekranlarına böyle yansıdı | Video 23.04.2025 | 14:05
İstanbul depremi Tekirdağ’da da hissedildi: Kafe ve restoranlardaki panik anları kameraya böyle yansıdı | Video 01:56
İstanbul depremi Tekirdağ'da da hissedildi: Kafe ve restoranlardaki panik anları kameraya böyle yansıdı | Video 23.04.2025 | 14:00
Avcılar’da züccaciye dükkanındaki panik anları kamerada | Video 01:38
Avcılar'da züccaciye dükkanındaki panik anları kamerada | Video 23.04.2025 | 13:55
İstanbul’da 6,2 şiddetinde deprem! Prof. Dr. Şükrü Ersoy’dan korkutan uyarı: Daha büyük deprem meydana gelebilir! | Video 07:32
İstanbul’da 6,2 şiddetinde deprem! Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan korkutan uyarı: Daha büyük deprem meydana gelebilir! | Video 23.04.2025 | 13:42
SON DAKİKA: İstanbul’da 6.2 büyüklüğünde şiddetli deprem! Artçılar sürüyor… | Video 09:09
SON DAKİKA: İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde şiddetli deprem! Artçılar sürüyor… | Video 23.04.2025 | 13:23
SON DAKİKA: İstanbul’da şiddetli deprem meydana geldi | Video 08:33
SON DAKİKA: İstanbul'da şiddetli deprem meydana geldi | Video 23.04.2025 | 13:17
Sahte piyango bileti bastırıp 105 milyon TL’lik hacme ulaşan şebekeye operasyon | Video 00:58
Sahte piyango bileti bastırıp 105 milyon TL’lik hacme ulaşan şebekeye operasyon | Video 23.04.2025 | 11:14
Ormana gitti, bir daha geri dönmedi: 45 gündür aranıyor! | Video 05:41
Ormana gitti, bir daha geri dönmedi: 45 gündür aranıyor! | Video 23.04.2025 | 11:09
Esenyurt’ta vatandaşlar uyuşturucu satıcılarının peşine düştü! O anlar kamerada | Video 02:20
Esenyurt’ta vatandaşlar uyuşturucu satıcılarının peşine düştü! O anlar kamerada | Video 23.04.2025 | 11:09
Adana’da kaçakçılık operasyonu: 90 bin adet mükerrer bandrol ele geçirildi | Video 00:55
Adana'da kaçakçılık operasyonu: 90 bin adet mükerrer bandrol ele geçirildi | Video 23.04.2025 | 10:37
Ümraniye’de telefon dolandırıcılığı yapan sevgililer yakalandı | Video 00:51
Ümraniye'de telefon dolandırıcılığı yapan sevgililer yakalandı | Video 23.04.2025 | 09:48
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden 23 Nisan’a özel klip | Video 01:02
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden 23 Nisan'a özel klip | Video 23.04.2025 | 09:48
Van’da 4 ev ve 1 iş yerine operasyon: Çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi | Video 01:12
Van'da 4 ev ve 1 iş yerine operasyon: Çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi | Video 23.04.2025 | 08:52
Alacak verecek tartışmasında ağır yaralanan yaşlı adam hayatını kaybetti | Video 01:50
Alacak verecek tartışmasında ağır yaralanan yaşlı adam hayatını kaybetti | Video 22.04.2025 | 16:37
Motosiklet hırsızları önce kameraya sonra polise yakalandı | Video 00:37
Motosiklet hırsızları önce kameraya sonra polise yakalandı | Video 22.04.2025 | 15:58
Bursa’da öldüresiye dayak kamerada | Video 01:10
Bursa'da öldüresiye dayak kamerada | Video 22.04.2025 | 15:53

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY