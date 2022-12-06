İstanbul Emniyeti’nden “Kaçak Göçmen” açıklaması | Video

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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü; son iki haftada üç bin 200 düzensiz kaçak göçmenin yakalanarak Geri Gönderme Merkezleri’ne teslim edildiğini resmi olarak açıkladı.