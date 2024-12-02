İstanbul Esenyurt’ta 14 yaşındaki çocuğa musallat olan şahsı böyle dövdüler
Esenyurt’ta 14 yaşındaki kız çocuğuna rahatsızlık veren şahıs polis tarafından göz altına alınırken, komşuları tarafından darp edildi. Yaşanan o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
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